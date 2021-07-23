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    Поранений селянин і обстріл Опитного. Штаб ООС повідомив про ситуацію на фронті

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    Бойовики знищили приватний будинок у Опитному - Поранений селянин і обстріл Опитного. Штаб ООС повідомив про ситуацію на фронті
    Бойовики знищили приватний будинок у Опитному
    Фото: ООС

    Російські найманці чотири рази порушили «тишу» на Донбасі

    У зоні бойових дій на Донбасі станом на вечір 23 липня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього місцевий мешканець дістав осколкові поранення. Про це повідомили у пресцентрі Операції Об’єднаних сил.

    Так, поблизу Опитного бойовики обстріляли позиції українських військових із мінометів 120-го калібру. Міни влучили й в приватний сектор цього населеного пункту.

    З автоматичних станкових гранатометів бойовики обстріляли житловий сектор у Мар’їнці, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення.

    Українські військові оперативно надали пораненому першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я потерпілого – задовільний.

    Крім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотника бойовиків типу «Орлан-10» з перетином лінії зіткнення.

    Минулося без втрат та поранень серед українських військових. На обстріли бойовиків бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.

    До слова, ОБСЄ фіксує на Донбасі кулеметні обстріли, бойовики не пускають спостерігачів.

    Зазначимо, що за час «перемир’я» на Донбасі бойовики вбили 45 українських військових.

    Також ОБСЄ назвала нову «гарячу точку» на Донбасі.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі війна Донеччина обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Поранений селянин і обстріл Опитного. Штаб ООС повідомив про ситуацію на фронті