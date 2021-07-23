Поранений селянин і обстріл Опитного. Штаб ООС повідомив про ситуацію на фронті
Російські найманці чотири рази порушили «тишу» на Донбасі
У зоні бойових дій на Донбасі станом на вечір 23 липня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього місцевий мешканець дістав осколкові поранення. Про це повідомили у пресцентрі Операції Об’єднаних сил.
Так, поблизу Опитного бойовики обстріляли позиції українських військових із мінометів 120-го калібру. Міни влучили й в приватний сектор цього населеного пункту.
З автоматичних станкових гранатометів бойовики обстріляли житловий сектор у Мар’їнці, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення.
Українські військові оперативно надали пораненому першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я потерпілого – задовільний.
Крім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотника бойовиків типу «Орлан-10» з перетином лінії зіткнення.
Минулося без втрат та поранень серед українських військових. На обстріли бойовиків бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.
До слова, ОБСЄ фіксує на Донбасі кулеметні обстріли, бойовики не пускають спостерігачів.
Зазначимо, що за час «перемир’я» на Донбасі бойовики вбили 45 українських військових.