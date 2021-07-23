Поранений селянин і обстріл Опитного. Штаб ООС повідомив про ситуацію на фронті

З автоматичних станкових гранатометів бойовики обстріляли житловий сектор у Мар’їнці, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення.

Українські військові оперативно надали пораненому першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я потерпілого – задовільний.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотника бойовиків типу «Орлан-10» з перетином лінії зіткнення.

Минулося без втрат та поранень серед українських військових. На обстріли бойовиків бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.

До слова, ОБСЄ фіксує на Донбасі кулеметні обстріли, бойовики не пускають спостерігачів.

Зазначимо, що за час «перемир’я» на Донбасі бойовики вбили 45 українських військових.

Також ОБСЄ назвала нову «гарячу точку» на Донбасі.