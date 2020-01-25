Російські окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі



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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також відмічається робота снайперських пар», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, шість обстрілів по українських позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Березового – зі снайперської гвинтівки та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Верхньоторецьке – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

неподалік Катеринівки – з великокаліберного кулемета.

Сьогодні, 25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, на Донбасі ворожий снайпер поранив бійця ЗСУ.

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