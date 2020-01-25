Окупанти блокують пересування спостерігачів ОБСЄ біля ділянок розведення сил



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В районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань РФ знову заборонили патрулю Місії проїзд на південь у напрямку до цього населеного пункту

Спостерігачі не мали можливості провести моніторинг району та дістатися до камери СММ

У районі Петрівського, поблизу ділянки розведення сил, представники збройних формувань Російської Федерації не пропустили патруль СММ ОБСЄ до камери спостереження.

Про це йдеться в повідомленні СЦКК, оприлюдненому пресцентром ООС.

«Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ біля ділянок розведення сил та засобів зі сторони збройних формувань Російської Федерації», – йдеться в інформації.

Як зазначається, 24 січня на блокпості приблизно за 3 км північніше ділянки розведення сил та засобів в районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань РФ знову заборонили патрулю Місії проїзд на південь у напрямку до цього населеного пункту.

У звіті Місії підкреслено, що в результаті спостерігачі не мали можливості провести моніторинг району та дістатися до камери СММ. Як зазначають представники патруля СММ, цивільні автомобілі в цей час вільно проїжджали через блокпост в обох напрямках.

«Такі дії тривають четвертий день поспіль та можуть мати за мету приховати діяльність збройних формувань Російської Федерації та порушення Мінських домовленостей», – зазначено в повідомленні СЦКК.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими.

Нагадаємо, російські окупанти маскують дрони під безпілотники місії ОБСЄ для коректування вогню.

Як повідомлялося, поблизу лінії розмежування СБУ затримала двох інформаторок бойовиків.