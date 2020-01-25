На Донбасі ворожий снайпер поранив бійця ЗСУ



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Українському захиснику оперативно надали невідкладну медичну допомогу та доставили до медичного закладу

У суботу, 25 січня, в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська поранили одного українського військовослужбовця.

Про це повідомляє у Facebook командування ОС.

«Сьогодні, 25 січня, російські окупанти вкотре обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу лінії зіткнення. Позиції українських захисників неодноразово обстрілювалися ворогом поблизу Павлополя, Катеринівки, Пісків. Крім того, в районі населеного пункту Березове, яке знаходиться у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», зафіксовано роботу снайперської пари. Внаслідок прицільного вогню окупанти поранили одного військовослужбовця Об’єднаних сил», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українському захиснику оперативно надали невідкладну медичну допомогу та доставили до медичного закладу.

«Оскільки такі дії збройних формувань Російської Федерації мають постійний характер, це свідчить про небажання мілітарної окупаційної влади та її кремлівських кураторів просуватися з мирним процесом на сході України, попри рішучу налаштованість української сторони на дипломатичне врегулювання конфлікту», – наголосили в командуванні ОС.

Раніше 25 січня щоденному зведенні пресслужби Міноборони повідомлялося, що від початку поточної доби станом на 12:30 в зоні проведення ООС було зафіксовано три провокації з боку російсько-окупаційних військ. В одному випадку підрозділам Об’єднаних сил довелося відповідати противнику вогнем з піхотних засобів.

Зазначалося також, що втрат у лавах українських військ з початку доби не було.

Нагадаємо, російські окупанти маскують дрони під безпілотники місії ОБСЄ для коректування вогню.

Як повідомлялося, поблизу лінії розмежування СБУ затримала двох інформаторок бойовиків.

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