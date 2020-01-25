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    Події в Україні

    Російські окупанти маскують дрони під безпілотники місії ОБСЄ для коректування вогню

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    Російські окупанти маскують дрони під безпілотники місії ОБСЄ для коректування вогню

    Протягом попереднього тижня представниками місії було повідомлено про 6 запусків БПЛА СММ в районі ділянки розведення сил

    Російсько-окупаційні війська на Донбасі ведуть повітряну розвідку, використовуючи як прикриття безпілотні літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

    Про це повідомляє у Facebook командування Об’єднаних сил.

    «Російсько-окупаційні війська не гребують найбруднішими методами ведення бойових дій проти України. Успішно засвоївши тактику обстрілів з-за спин цивільного населення, окупанти не зупинилися у межах власного цинізму. Черговим показовим проявом нехтування будь-якими правилами та домовленостями стало використання збройними формуваннями Російської Федерації БПЛА для здійснення повітряної розвідки та коректування вогню артилерії і мінометів одночасно з виконанням спостережних польотів БПЛА СММ ОБСЄ», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, протягом попереднього тижня представниками місії було повідомлено про 6 запусків БПЛА СММ в районі ділянки розведення сил та засобів «Золоте» та у п’ятикілометровій зоні навколо неї з тривалістю польотів 2-4 години.

    Разом з тим, у час, який був заявлений для польотів БПЛА ОБСЄ, обліковано 7 випадків застосування БПЛА збройними формуваннями Російської Федерації у тих самих районах.

    «Показовим є те, що у цей час відбувалося збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, у тому числі з використанням артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Таким чином, окупанти ведуть повітряну розвідку, використовуючи як прикриття безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ», – заявили в Командуванні ОС.

    Там також нагадали, що «честь і гідність військового, з-поміж всього іншого, вимагає дотримуватися взятих на себе зобов’язань і домовленостей, втім такі чесноти давно не притаманні російським окупантам».

    Нагадаємо, бойовики на Донбасі посилили обстріли, один військовий дістав поранення.

    Як повідомлялося, поблизу лінії розмежування СБУ затримала двох інформаторок бойовиків.

    окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі СБУ
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