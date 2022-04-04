Росіяни ввозять підсанкційні товари через Грузію – розвідка

На сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією

Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів через територію Грузії, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Через введення міжнародних санкцій РФ позбулась можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять територією Грузії. При цьому представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.

На сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади.

Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ.

Нагадаємо, Грузія не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації. Таке рішення Тбілісі прийняло, «виходячи з інтересів країни та її народу».

Петро Порошенко закликав росіян, які після початку широкомасштабного вторгнення Путіна в Україну і накладених на країну-агресора санкцій виїхали до Грузії в надії «пересидіти складні часи». Порошенко попросив їх не мовчати про страшні злочини російських окупантів в Україні і наголосив – «відсидітись» їм не вдасться.