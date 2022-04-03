Грузія відмовилась запроваджувати економічні санкції проти Росії

Прем'єр Іраклій Гарібашвілі каже, що Грузія повинна бути обережнішою

Прем'єр Іраклій Гарібашвілі каже, що Грузія повинна бути обережнішою

Гарібашвілі неодноразово повторював, що Грузія не приєднається до антиросійських санкцій, оскільки це суперечить «національним інтересам»

Грузія не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації. Таке рішення Тбілісі прийняло, «виходячи з інтересів країни та її народу», пише видання «Новости-Грузия».

«Ще раз хочу пояснити. Введення економічних санкцій з боку Грузії щодо Росії не буде. Ми, наша команда, виходимо з національних інтересів нашої країни, інтересів нашого народу», – заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

За словами Гарібашвілі, протягом останніх 30 років на території країни тричі відбувались військові конфлікти, у зв’язку з чим Грузія повинна бути обережнішою.

«Нашу політику орієнтовано на світ. Ми хочемо миру, стабільності та розвитку. Це потрібне сьогодні нашій країні, війна нікому не потрібна. Будь-який правитель-патріот повинен робити все, щоб уникнути війни», – додав прем'єр.

Війна Росії проти України триває тридцять дев'ять днів.

Що цікаво, 1 квітня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що держава долучилася до всіх запущених Заходом фінансових санкцій проти РФ. Раніше Тбілісі відмовлявся вводити обмеження щодо країни-агресора через повномасштабне вторгнення в Україну.

Тут варто звернути увагу, що після початку великої війни Росії проти України 24 лютого грузинський уряд відмовився підтримувати обмеження ЄС проти агресора. Крім того, торговельні відносини між країнами активізувалися.

Раніше Грузія відмовилася приєднуватися до західних санкцій проти Росії.

Також грузинську владу було викрито у цинічній брехні щодо співпраці з Росією.

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