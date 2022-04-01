Грузія через 36 днів війни долучилася до санкцій проти РФ

Раніше президентка країни не хотіла вводити обмеження щодо країни-агресорки

Тбілісі після 24 лютого продовжив співпрацю з Москвою, зазначаючи, що її рішення напасти на Україну не завадить цьому

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що держава долучилася до всіх запущених Заходом фінансових санкцій проти РФ. Раніше Тбілісі відмовлявся вводити обмеження щодо країни-агресора через повномасштабне вторгнення в Україну. Про це грузинська лідерка сказала в ефірі телеканалу CNN.

Як зазначила Зурабішвілі, Грузія бере участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії, що впливає на економіку країни.

«І це дійсно вже щось важить для нашого фінансового сектора», – сказала вона.

Також президентка Грузії додала, що на цей час Тбілісі підтримує всі створені для підтримки України міжнародні резолюції.

Тут варто звернути увагу, що після початку великої війни Росії проти України 24 лютого грузинський уряд відмовився підтримувати обмеження ЄС проти агресора. Крім того, торговельні відносини між країнами активізувалися.

Нагадаємо, раніше Грузія відмовилася приєднуватися до західних санкцій проти Росії.

Також грузинську владу було викрито у цинічній брехні щодо співпраці з Росією.

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