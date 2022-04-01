  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Грузія через 36 днів війни долучилася до санкцій проти РФ

    Раніше президентка країни не хотіла вводити обмеження щодо країни-агресорки - Грузія через 36 днів війни долучилася до санкцій проти РФ
    Раніше президентка країни не хотіла вводити обмеження щодо країни-агресорки
    фото з відкритих джерел

    Тбілісі після 24 лютого продовжив співпрацю з Москвою, зазначаючи, що її рішення напасти на Україну не завадить цьому

    Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що держава долучилася до всіх запущених Заходом фінансових санкцій проти РФ. Раніше Тбілісі відмовлявся вводити обмеження щодо країни-агресора через повномасштабне вторгнення в Україну. Про це грузинська лідерка сказала в ефірі телеканалу CNN.

    Як зазначила Зурабішвілі, Грузія бере участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії, що впливає на економіку країни.

    «І це дійсно вже щось важить для нашого фінансового сектора», – сказала вона.

    Також президентка Грузії додала, що на цей час Тбілісі підтримує всі створені для підтримки України міжнародні резолюції.

    Тут варто звернути увагу, що після початку великої війни Росії проти України 24 лютого грузинський уряд відмовився підтримувати обмеження ЄС проти агресора. Крім того, торговельні відносини між країнами активізувалися.

    Нагадаємо, раніше Грузія відмовилася приєднуватися до західних санкцій проти Росії.

    Також грузинську владу було викрито у цинічній брехні щодо співпраці з Росією.

    Читайте також:
    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна Грузія держава Україна уряд Саломе Зурабішвілі окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Грузія через 36 днів війни долучилася до санкцій проти РФ