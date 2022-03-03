Грузія за прикладом України терміново подає заявку на вступ до ЄС

Іраклій Гарібашвілі 3 березня підписав заявку на вступ Грузії до ЄС

Влада Грузії розуміє, що у Євросоюзі буде безпечніше

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сьогодні, 3 березня, підписав заявку на вступ Грузії до Європейського Союзу.

Відеокадри підписання заявки та звернення голови Кабміну поширила пресслужба уряду.

«Дорогі співвітчизники. Сьогодні – історичний день для Грузії. Від імені держави я підписую заявку на вступ до ЄС. Заявка на членство в ЄС є ще одним важливим етапом на шляху до європейської інтеграції Грузії. Етап, що відкриває нову сторінку нашої історії», – заявив Гарібашвілі.

Він зазначив, що порив до будівництва європейської демократії – це крок до об'єднання Грузії.

«Упевнений, що шлях інтеграції в ЄС ми пройдемо разом з нашими абхазькими та осетинськими співвітчизниками та разом з ними збудуємо єдину, європейську, сильну державу», – заявив Гарібашвілі.

Нагадаємо, на тлі війни Росії проти України президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України в ЄС.

Нагадаємо, Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися,

Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

МЗС Польщі сьогодні повідомило, що найближчими днями Україна може стати кандидатом у члени ЄС.

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