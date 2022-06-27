«Росіяни не зупиняться, доки…». Воєнний журналіст з Донбасу звернувся до українців

Бутусов спрогнозував плани російських військ

Окупаційні війська на Донбасі намагаються підірвати боєздатність Збройних сил України, щоб переключитися на захоплення нових територій. Зупинити просування ворога можна, тільки розгромивши його сили. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

«Вони (росіяни – «Главком») хочуть повністю захопити Донбас і потім піти далі. Їхня стратегія – це поступове знищення боєздатності української армії і повільне, але неухильне просування на нашу територію. Все інше – похідне. Якщо їм вдасться підірвати нашу боєздатність, вони можуть переключитися на захоплення нових територій. Битва йде на ураження особового складу, особливо в тих підрозділах, які ведуть бій на першій лінії», – зазначив він.

Бутусов наголосив, що окупанти будуть продовжувати просування вглиб території України, аж поки не зазнають розгрому.

«Вони не зупиняться, доки ми їх не розгромимо, інших варіантів не буде. Відступ від Сєвєродонецька дасть нам можливість зайняти вигідний оборонний режим, а це тактичні переваги. Лисичанськ знаходиться на висотах, це дозволить нам ущільнити лінії наших бойових порядків. Тепер ми можемо зосередитись на тому, на чому хотілося б на самому початку – російському прориві в районі Бахмута. Це – основне, за рахунок чого вони хочуть захопити Донбас», – сказав журналіст.

Військовий експерт також оцінив вірогідність того, що росіяни можуть захопити ключову трасу «Бахмут-Лисичанськ», контроль над якою критичним для забезпечення українських військ.

«Поки йдуть бої за контроль над цією трасою. Сам по собі той район – дуже зручний для оборони. Там дуже вигідні для нас ряди висот, які дають вигідно контролювати підступи противника для траси. Тому за ці висоти зараз панує боротьба. Вірогідності того, що противник дуже швидко там досягне успіху, нема, наша боєздатність зберігається. Звісно, людям треба відпочити, але зараз буде більше можливостей для маневру сил», – зазначив Бутусов.

Нагадаємо, вночі на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що після захоплення Сєвєродонецька наступною ціллю росіян стане Лисичанськ.

Як відомо, триває 123 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог посилив ракетні удари по території України. Також загарбники намагаються блокувати Лисичанськ з півдня. Рашисти намагалися йти на штурм на Харківському, Слов'янському та Бахмутському напрямках, проте всі спроби виявилися невдалими.