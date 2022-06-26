Захисники успішно відбили штурм на трьох напрямках

Загарбники намагалися йти на штурм на Харківському, Слов'янському та Бахмутському напрямках, проте всі спроби виявилися невдалими. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни штурмом безуспішно намагалися покращити тактичне положення в районі Дементіївки. Окупанти обстрілювали райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів і Мосьпанове, а також завдали авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки.

На Слов’янському напрямку ЗСУ успішно відбили ворожі турми в районах Долини, Курульки та Мазанівки. Окупанти обстрілювали райони Нової Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Долини та Рідного.

На Бахмутському напрямку українські військові завдали ворогу значних втрат в районі Павлівки. Після невдалого штурму окупанти відійшли. На цьому напрямку росіяни обстрілювали позиції ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.

Нагадаємо, що триває 123 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог посилив ракетні удари по території України. Також загарбники намагаються блокувати Лисичанськ з півдня.

Також є загроза проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.