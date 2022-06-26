Гайдай назвав наступну ціль рашистів після Сєвєродонецька

Лисичанськ потерпає від авіаударів

Окупанти захопили Сєвєродонецьк і прилеглі селища та почали закріплюватися в місті. У той же час Лисичанськ, який, ймовірно, став наступною метою рашистів, страждає від постійних авіаударів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Лисичанськ потерпає від авіаударів, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському Після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська. Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми.

Нагадаємо, що триває 123 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог посилив ракетні удари по території України. Також загарбники намагаються блокувати Лисичанськ з півдня. Рашисти намагалися йти на штурм на Харківському, Слов'янському та Бахмутському напрямках, проте всі спроби виявилися невдалими.

Також є загроза проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.