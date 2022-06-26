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    Події в Україні

    Гайдай назвав наступну ціль рашистів після Сєвєродонецька

    Ворог закріпився в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському - Гайдай назвав наступну ціль рашистів після Сєвєродонецька
    Ворог закріпився в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Лисичанськ потерпає від авіаударів

    Окупанти захопили Сєвєродонецьк і прилеглі селища та почали закріплюватися в місті. У той же час Лисичанськ, який, ймовірно, став наступною метою рашистів, страждає від постійних авіаударів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Лисичанськ потерпає від авіаударів, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському Після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська. Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори», – йдеться в повідомленні.

    Голова ОВА зазначив, що Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми.

    Нагадаємо, що триває 123 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог посилив ракетні удари по території України. Також загарбники намагаються блокувати Лисичанськ з півдня. Рашисти намагалися йти на штурм на Харківському, Слов'янському та Бахмутському напрямках, проте всі спроби виявилися невдалими.

    Також є загроза проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Гайдай назвав наступну ціль рашистів після Сєвєродонецька