ЗСУ вийшли із промзони Сєвєродонецька – журналіст

Українські військові покинули місто

Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

«На тій ділянці фронту, де я знаходився, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло», – написав журналіст.

Бутусов зазначив, що українські воїни гідно бились за місто, і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах.

«Без мостів та без понтонів, кожен день бою був суцільним героїзмом. Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось. Вічна слава українським героям, які бились до кінця», – уточнив Бутусов.

Раніше повідомлялося, що у Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по «Азоту». Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Рашисти знищують багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта.

До слова, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.