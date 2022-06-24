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  4. ЗСУ вийшли із промзони Сєвєродонецька – журналіст
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    Політика

    ЗСУ вийшли із промзони Сєвєродонецька – журналіст

    Журналіст повідомив, що ЗСУ залишили промзону міста - ЗСУ вийшли із промзони Сєвєродонецька – журналіст
    Журналіст повідомив, що ЗСУ залишили промзону міста
    фото з відкритих джерел

    Українські військові покинули місто

    Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

    «На тій ділянці фронту, де я знаходився, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло», – написав журналіст.

    Бутусов зазначив, що українські воїни гідно бились за місто, і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах.

    «Без мостів та без понтонів, кожен день бою був суцільним героїзмом. Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось. Вічна слава українським героям, які бились до кінця», – уточнив Бутусов.

    Раніше повідомлялося, що у Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по «Азоту». Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Рашисти знищують багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта.

    До слова, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

    Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна журналіст окупація Юрій Бутусов #stoprussia
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    ЗСУ вийшли із промзони Сєвєродонецька – журналіст