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    Події в Україні

    Росіяни радяться, як скалічити себе та втекти з війни (аудіоперехоплення)

    Окупанти радяться, як завдати собі поранення - Росіяни радяться, як скалічити себе та втекти з війни (аудіоперехоплення)
    Окупанти радяться, як завдати собі поранення
    фото з відкритих джерел

    Рашисти обговорюють способи імітації бойових поранень

    Рашисти обговорюють способи імітації бойових поранень. Про це свідчить аудіоперехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

    Так, двоє росіян радяться, як втекти з війни. Приходять до висновку, що єдиний реальний спосіб – стати «трьохсотим». Єдина проблема – госпіталі відмовляються приймати окупантів на лікування та видавати «лікарняні». А тому, вивчають досвід «старих вовків», які уміють наносити самі собі поранення, які виглядають як бойові: «Я вчора пропонував гранату йо… (підірвати). РГД. Щоб одразу восьмеро людей «затрьохсотилось». Плитами обкластись щоб кінцівки стирчали. В… (здетонувати) її і все. Всім поїхати додому з трьома мультами (трьома мільйонами, які мають виплачуватися за бойове поранення)».

    Співрозмовники доходять до висновку, що саме цей план – ідеальний.

    Нагадаємо, контратаки українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку влаштовують справжнє пекло окупантам.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни радяться, як скалічити себе та втекти з війни (аудіоперехоплення)