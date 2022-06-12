Три вибухи. Росіяни заявили про диверсію на нафтопроводі «Дружба»

Внаслідок вибухів постраждала інфраструктура поблизу нафтопроводу «Дружба»

У Брянській області РФ намагалися підірвати нафтопровід «Дружба», невідомі встановили три вибухові пристрої. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Рано вранці 11 червня неподалік селища Гулівка (це 40 км до кордону з Україною) прогриміли три вибухи – тоді ж спрацював сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу. За попередніми даними, це були безоболонкові вибухові пристрої», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що одним із вибухових пристроїв пошкодив трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу. Вирва 40 на 20 см залишилася у місці прокладання кабелю після вибуху. Ще один – пошкодив протипідкопну трубу – додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах залишивши вирву 40 на 60 сантиметрів.

«Сам трубопровід «Дружба» не постраждав, проте протипідкопна труба та підстанція виявилися пошкодженими, а також було знеструмлено енергоблок управління засувкою. За даними «Бази», розливу нафтопродуктів вдалося уникнути - з 24 лютого трубопровід законсервовано, але всередині знаходиться дизельне паливо», – сказано у повідомленні.

Як відомо, нафтопровід «Дружба» – найбільша у світі мережа магістральних нафтопроводів. Збудований у 60-х рр., для постачання нафти до країн Центральної та Західної Європи.

Нагадаємо, 25 квітня у російському Брянську сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Загорілися резервуари з паливом. Гасіння пожежі тривало більше тижня, з'їхалися рятувальники із семи регіонів Росії.

За повідомленнями місцевих жителів в пабліках, перед двома пожежами прогриміло два вибухи, зокрема в районі заводу Сільмаш, і спалахнула пожежа в районі нафтобази «Дружба».

Також нагадаємо, що раніше радниця міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що угорський уряд Віктора Орбана шантажує Європейський Союз, блокуючи нафтове ембарго проти Росії, але з ним теж можна розмовляти мовою сили. «В руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід «Дружба». Навіть якщо ми дуже цінуємо відносини зі Словаччиною, яка також отримує нафту через «Дружбу», до Угорщини йде окрема нитка. Було б дуже доречним, якби з ним щось сталося», – сказала Зеркаль.