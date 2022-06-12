Правоохоронці затримали на в’їзді до Києва колаборанта, що було в його авто (фото)

На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії

На в'їзді до Києва затримали мешканця Горлівки, який був готовий «продатись» РФ за пляшку спирту. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У переписці зі своїм однодумцем із так званої ДНР, уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів. А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть батьківщину», – розповіли прикордонники.

У багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки наборів сухих продуктів РФ.

«Далі колаборантом займеться СБУ», – додали в ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що мешканка Бахмута за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста.