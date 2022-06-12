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    Економіка

    Швеція заборонила пакувальному гіганту Tetra Pak експорт до Росії

    Tetra Pak звернулася до влади Швеції з проханням дозволити експорт до Росії з гуманітарних міркувань - Швеція заборонила пакувальному гіганту Tetra Pak експорт до Росії
    Tetra Pak звернулася до влади Швеції з проханням дозволити експорт до Росії з гуманітарних міркувань
    фото з відкритих джерел

    Експорт картону, паперу та фарби було заборонено до Росії в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС

    Національна рада з питань торгівлі Швеції не дозволила пакувальному гіганту Tetra Pak ввозити в Росію необхідну для виробництва продукцію. Про це повідомляє газета Dagens Nyheter.

    Експорт картону, паперу та фарби було заборонено до Росії в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС, ухваленого 8 квітня.

    Два тижні тому Tetra Pak звернулася до влади Швеції з проханням дозволити експорт до Росії з гуманітарних міркувань.

    Виробник, який, за його даними, виробляє сім із десяти упаковок молока та соків, що продаються в Росії, просив зробити виняток, щоб мати можливість надавати дітям «гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування». Крім того, Tetra Pak у своєму зверненні передбачала, що переривання експорту може мати не ті наслідки, на які розраховують західні країни – Росія отримає «доступ до технологій, яких вона зараз не має».

    Проте рада не погодилася з компанією і у дозволі відмовила. «Те, що заявила компанія Tetra Pak, і вивчення справи в цілому не показує з достатньою силою, що експорт та доставка необхідні з гуманітарних причин», – сказано у відповіді, з якою ознайомилися журналісти Dagens Nyheter.

    Нагадаємо, Рибінський молочний завод, що у Ярославській області Росії, через санкції зіткнувся із проблемою виготовлення упаковки для своєї продукції. Підприємство було змушене розливати молоко у картонну упаковку «мінімалістичного» дизайну – з мінімумом написів та без жодних кольорів на коробці.

    Також кілька тижнів тому російські виробники кисломолочної продукції заявили про проблеми при закупівлі закваски.

    Теги: Швеція ЄС росія окупанти санкції експорт війна завод Україна харчування окупація #stoprussia
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    Швеція заборонила пакувальному гіганту Tetra Pak експорт до Росії