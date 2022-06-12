Швеція заборонила пакувальному гіганту Tetra Pak експорт до Росії

Tetra Pak звернулася до влади Швеції з проханням дозволити експорт до Росії з гуманітарних міркувань

Tetra Pak звернулася до влади Швеції з проханням дозволити експорт до Росії з гуманітарних міркувань

Експорт картону, паперу та фарби було заборонено до Росії в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС

Національна рада з питань торгівлі Швеції не дозволила пакувальному гіганту Tetra Pak ввозити в Росію необхідну для виробництва продукцію. Про це повідомляє газета Dagens Nyheter.

Експорт картону, паперу та фарби було заборонено до Росії в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС, ухваленого 8 квітня.

Два тижні тому Tetra Pak звернулася до влади Швеції з проханням дозволити експорт до Росії з гуманітарних міркувань.

Виробник, який, за його даними, виробляє сім із десяти упаковок молока та соків, що продаються в Росії, просив зробити виняток, щоб мати можливість надавати дітям «гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування». Крім того, Tetra Pak у своєму зверненні передбачала, що переривання експорту може мати не ті наслідки, на які розраховують західні країни – Росія отримає «доступ до технологій, яких вона зараз не має».

Проте рада не погодилася з компанією і у дозволі відмовила. «Те, що заявила компанія Tetra Pak, і вивчення справи в цілому не показує з достатньою силою, що експорт та доставка необхідні з гуманітарних причин», – сказано у відповіді, з якою ознайомилися журналісти Dagens Nyheter.

Нагадаємо, Рибінський молочний завод, що у Ярославській області Росії, через санкції зіткнувся із проблемою виготовлення упаковки для своєї продукції. Підприємство було змушене розливати молоко у картонну упаковку «мінімалістичного» дизайну – з мінімумом написів та без жодних кольорів на коробці.

Також кілька тижнів тому російські виробники кисломолочної продукції заявили про проблеми при закупівлі закваски.