Росіяни вдарили ракетами по Краматорську: пошкоджено два підприємства

Поки що невідомо про постраждалих внаслідок ракетного удару по Краматорську

Вночі армія Росії завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. На двох підприємствах сталася пожежа

Російські військові вночі вдарили ракетами по Краматорську, що у Донецькій області. Про це у Facebook повідомив мер Олександр Гончаренко.

Посадовець зазначив, що, попередньо, обійшлося без жертв, але сталися серйозні пошкодження на двох підприємствах міста.

«Звільняють» нас від промисловості», – прокоментував ракетний удар по місту Гончаренко.

Він також оприлюднив фото наслідків удару. На ньому видно сильну пожежу.