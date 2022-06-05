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    Події в Україні

    Росіяни вдарили ракетами по Краматорську: пошкоджено два підприємства

    Поки що невідомо про постраждалих внаслідок ракетного удару по Краматорську - Росіяни вдарили ракетами по Краматорську: пошкоджено два підприємства
    Поки що невідомо про постраждалих внаслідок ракетного удару по Краматорську
    фото з відкритих джерел

    Вночі армія Росії завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. На двох підприємствах сталася пожежа

    Російські військові вночі вдарили ракетами по Краматорську, що у Донецькій області. Про це у Facebook повідомив мер Олександр Гончаренко.

    Посадовець зазначив, що, попередньо, обійшлося без жертв, але сталися серйозні пошкодження на двох підприємствах міста.

    «Звільняють» нас від промисловості», – прокоментував ракетний удар по місту Гончаренко.

    Він також оприлюднив фото наслідків удару. На ньому видно сильну пожежу.

    Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську

    Нагадаємо, 29 травня Краматорськ та сусідні міста залишились без електроенергії. Унаслідок бойових дій було перебито високовольтну лінію електропередачі на Донеччині.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни вдарили ракетами по Краматорську: пошкоджено два підприємства