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    Суспільство

    Потужні вибухи у Дніпрі. Рятувальники пояснили, що сталося

    У одному із районі Дніпра видніється дим - Потужні вибухи у Дніпрі. Рятувальники пояснили, що сталося
    У одному із районі Дніпра видніється дим
    фото: «Новина»/Telegram

    Трапилась пожежа на одному із приватних підприємств

    У Дніпрі пролунали гучні вибухи та видніється дим у одному із районів міста. Відповідні відео очевидці публікували в Telegram. Як пояснили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, причиною вибухів стала пожежа на одному із приватних підприємств.

    «У Дніпрі триває пожежа на приватному підприємстві. Загорання сталося о 16:30 в металевому ангарі підприємства. Внаслідок сталися вибухи газових балонів, які там є», – йдеться в повідомленні.

    Площа займання становить 1000 кв. м. На місці працюють 17 рятувальників та чотири пожежні автомобілі. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

    Нагадаємо, що сьогодні рашисти атакували артилерійським ударом Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

    Учора ворог обстріляв з артилерії декілька населених пунтів в Дніпропетровській області. Поранені двоє дітей і їхня мама.

    Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Потужні вибухи у Дніпрі. Рятувальники пояснили, що сталося