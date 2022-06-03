Окупанти заборонили маріупольцям виїжджати з міста: у чому причина

Місто можуть зачинити на «карантин»

Російські війська продовжують тримати в окупації український Маріуполь, знущаючись із цивільних. Цього разу вони заборонили виїзд з міста. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

«Вчора на великій нараді російських військових, донецької окупаційної влади та колаборантів Маріуполя було прийнято рішення про необхідність посилення режиму фільтрації. Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього», – написав Андрющенко.

Радник мера зазначив, що на це є дві причини: зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені «карательно-пошукові загони і процес пошуку проукраїнського активу».

«В кулуарах обговорювалось питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову. Вирішили поки де-факто зачинити місто на карантин, зупинивши виїзд. Очікувано, чергова дурість», – додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Ступінь розкладання тіл дуже високий.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.