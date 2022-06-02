Росіяни викрадають чоловіків на окупованих територіях і вимагають викуп – СБУ

Сума за «повернення до нормального життя» залежить від статків родини

Російські загарбники масово викрадають чоловіків на окупованих територіях і вимагають за них викуп. Про це свідчать нові перехоплення розмов окупантів, які оприлюднила СБУ.

Сума за «повернення до нормального життя» залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тис. доларів США. Для прикладу, СБУ надає кілька звернень громадян до так званої «тимчасової військової адміністрації РФ» у Мелітополі Запорізької області. «Щойно приїхали ваші хлопці, з комендатури, закрили мого чоловіка в багажнику і вивезли. Ні документів, не надали, ніде нічого», - йдеться у повідомленні. «Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, що вони з поліції…», – жаліється жінка.

«У мене чоловіка забрали і сказали, що вивезли в Мелітополь в 58-ю армію чи 58-я армія забрала. Як мені бути?..», – бідкається жінка.

«На усі ці питання приблизно однакова відповідь, що телефоном вони не вирішуються. А вже по приїзду родичам озвучують «прас» і починаються торги. СБУ системно фіксує злочини окупантів та їхніх пособників», – повідомляють у СБУ.

Нагадаємо, триває 99-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.