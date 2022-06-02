Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)

Щонайменше троє людей поранені

Сьогодні вночі на Сумщині під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив три ракетні удари по території Краснопільської громади. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Один будинок зруйнований вщент – пряме потрапляння ракети. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах. Попередньо: щонайменше троє людей поранені. Усі – цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі у лікарні. На місці подій працюють рятувальники», – написав Живицький.

Нагадаємо, у Луганській області на сєверодонецькому «Азоті» окупанти пошкодили склад із метанолом, в Лисичанську влучили в лікарню.