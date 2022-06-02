  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)
рус
    Події в Україні

    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)

    Внаслідок ворожих обстрілів великі руйнування у домогосподарствах - Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)
    Внаслідок ворожих обстрілів великі руйнування у домогосподарствах
    фото: Дмитро Живицький/Facebook

    Щонайменше троє людей поранені

    Сьогодні вночі на Сумщині під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив три ракетні удари по території Краснопільської громади. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    «Один будинок зруйнований вщент – пряме потрапляння ракети. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах. Попередньо: щонайменше троє людей поранені. Усі – цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі у лікарні. На місці подій працюють рятувальники», – написав Живицький.


    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)
    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)
    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)
    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)
    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)
    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)
    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)
    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)
    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)
    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)
    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)

    Нагадаємо, у Луганській області на сєверодонецькому «Азоті» окупанти пошкодили склад із метанолом, в Лисичанську влучили в лікарню.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 2 червня

    Теги: росія окупанти війна літак Сумщина рятувальники Україна будинок окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сумщина: ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по області (фото)