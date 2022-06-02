Атака на Львівщину: голова ОВА повідомив про наслідки обстрілу

Унаслідок ворожої атаки є поранені

Внаслідок нічних ударів по Львівщині, учора 1 червня, постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Вчора вночі у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря. Об‘єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» працюють над відновленням сполучення», – зазначив він.

Козицький також повідомив, що внаслідок ворожої атаки є поранені. «Є п’ять поранених (троє в Стрийському районі, двоє – у Самбірському). Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема», – йдеться у повідомленні.

Голова Львівської ОВА також застеріг від неправдивих новин. «Хочу також вкотре наголосити: слідкуйте за тим, звідки ви берете інформацію. Вчора один телеграм-канал поширив фейк про цей ракетний удар. Багато телеграм-каналів, медіа і людей перепостили собі цей фейк, а потім першоджерело відредагувало інформацію».

Нагадаємо, вчора ввечері, 1 червня, на Львівщині пролунали вибухи.

До слова, триває 99-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.