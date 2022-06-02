Рашисти захопили більшу частину Сєвєродонецька – британська розвідка

Основна дорога, яка веде до Сєвєродонецького казана, ймовірно, залишається під контролем України

Росія взяла під свій контроль більшу частину міста Сєверодонецьк на Луганщині. Про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Основна дорога, яка веде до Сєвєродонецького казана, ймовірно, залишається під контролем України, але Росія продовжує нарощувати локальні успіхи завдяки сильній концентрації артилерії. При цьому російські війська зазнали втрат», – зазначається у повідомленні.

Форсування Сіверського Донця, природної перепони на напрямах наступу РФ, життєво важливе для російських сил, оскільки вони захоплюють Луганську область і готуються переключити увагу на Донецьку.

«Потенційні місця перетину – між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, а також неподалік нещодавно захопленого Лимана. В обох місцях лінія річки, ймовірно, як і раніше, контролюється українськими силами, які зруйнували існуючі мости», – зазначили у британській розвідці.

Як повідомлялося,у Луганській області на сєверодонецькому «Азоті» окупанти пошкодили склад із метанолом, в Лисичанську влучили в лікарню.

Нагадаємо, триває 99-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.