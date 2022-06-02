  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Рашисти захопили більшу частину Сєвєродонецька – британська розвідка
рус
    Події в Україні

    Рашисти захопили більшу частину Сєвєродонецька – британська розвідка

    Російські війська зазнали втрат - Рашисти захопили більшу частину Сєвєродонецька – британська розвідка
    Російські війська зазнали втрат
    фото: Генштаб ЗСУ

    Основна дорога, яка веде до Сєвєродонецького казана, ймовірно, залишається під контролем України

    Росія взяла під свій контроль більшу частину міста Сєверодонецьк на Луганщині. Про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

    «Основна дорога, яка веде до Сєвєродонецького казана, ймовірно, залишається під контролем України, але Росія продовжує нарощувати локальні успіхи завдяки сильній концентрації артилерії. При цьому російські війська зазнали втрат», – зазначається у повідомленні.

    Форсування Сіверського Донця, природної перепони на напрямах наступу РФ, життєво важливе для російських сил, оскільки вони захоплюють Луганську область і готуються переключити увагу на Донецьку.

    «Потенційні місця перетину – між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, а також неподалік нещодавно захопленого Лимана. В обох місцях лінія річки, ймовірно, як і раніше, контролюється українськими силами, які зруйнували існуючі мости», – зазначили у британській розвідці.

    Як повідомлялося,у Луганській області на сєверодонецькому «Азоті» окупанти пошкодили склад із метанолом, в Лисичанську влучили в лікарню.

    Нагадаємо, триває 99-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 2 червня
    Теги: росія окупанти Міноборони війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти захопили більшу частину Сєвєродонецька – британська розвідка