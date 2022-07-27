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    Події в Україні

    Росіяни вже вдруге від початку доби вдарили по Миколаєву

    Над містом підіймаються стовпи диму - Росіяни вже вдруге від початку доби вдарили по Миколаєву
    Над містом підіймаються стовпи диму
    фото ілюстративне

    У Миколаєві знову гримлять потужні вибухи

    У середу, 27 липня, вранці у Миколаєві знову пролунали гучні вибухи – окупанти обстрілюють місто. Про це повідомляє місцеве видання «Новини-N».

    Вибухи почали гриміти о 6:20. Буквально відразу ж по всій області було оголошено повітряну тривогу.

    Повідомляється про запуск ракет із боку тимчасово окупованої Херсонської області.

    Нагадаємо, у Миколаєві вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога.

    Миколаїв та область постійно страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни вже вдруге від початку доби вдарили по Миколаєву