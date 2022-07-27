Росіяни вже вдруге від початку доби вдарили по Миколаєву

У Миколаєві знову гримлять потужні вибухи

У середу, 27 липня, вранці у Миколаєві знову пролунали гучні вибухи – окупанти обстрілюють місто. Про це повідомляє місцеве видання «Новини-N».

Вибухи почали гриміти о 6:20. Буквально відразу ж по всій області було оголошено повітряну тривогу.

Повідомляється про запуск ракет із боку тимчасово окупованої Херсонської області.

Нагадаємо, у Миколаєві вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога.

Миколаїв та область постійно страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи.