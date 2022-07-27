Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова: подробиці
Рятувальники вже на місці розбирають завали
У Харкові є потрапляння російських снарядів у цивільний об'єкт, Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Нагадаємо, у Харкові під ранок знову прозвучали вибухи. У соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.
«О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти. Рятувальники вже на місці розбирають завали», – повідомив Харківський міський голова.
Про жертв поки що інформації немає.
«За словами рятувальників, жертв немає, але наразі це лише попередня інформація. Хотілося б, щоби так і було. Прошу всіх, хто перебуває у місті, бути максимально обережними», – додав Терехов.
Зазначимо, що російські окупанти щодня продовжують гатити по Харкову та області.
У Миколаєві вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога.