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    Новини

    Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова: подробиці

    Окупанти обстріляли Харків - Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова: подробиці
    Окупанти обстріляли Харків
    фото: Харків Life

    Рятувальники вже на місці розбирають завали

    У Харкові є потрапляння російських снарядів у цивільний об'єкт, Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

    Нагадаємо, у Харкові під ранок знову прозвучали вибухи. У соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.

    «О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти. Рятувальники вже на місці розбирають завали», – повідомив Харківський міський голова.

    Про жертв поки що інформації немає.

    «За словами рятувальників, жертв немає, але наразі це лише попередня інформація. Хотілося б, щоби так і було. Прошу всіх, хто перебуває у місті, бути максимально обережними», – додав Терехов.

    Зазначимо, що російські окупанти щодня продовжують гатити по Харкову та області.

    У Миколаєві вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл мер рятувальники Україна окупація Ігор Терехов #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова: подробиці