Окупанти досягли успіхів під Бахмутом і продовжують наступ – ISW

РФ розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня

Росія має на меті захопити більше територій України перед проведенням референдумів і анексією. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, «заступник міністра інформації» так званої ДНР Данило Безсонов 25 липня заявив, що фейкова республіка розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня.

Раніше різні російські та західні джерела повідомляли, що Росія має намір провести референдуми на окупованих територіях у першій половині місяця, ймовірно, приблизно 11 вересня.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російська армія протягом 25-26 липня змогла досягти значних успіхів на північний схід від Бахмута. Зокрема окупантам, імовірно, вдалося взяти під контроль Берестове.

Російські окупанти практично зрівняли село із землею артилерією, українським військовим, імовірно, вдалося провести контрольований відступ.

Аналітики вважають, що росіяни спробують скористатися зайнятою позицією, щоб розвинути наступ на південний захід, уздовж траси у напрямку Соледара, і спробують штурмувати Бахмут із напрямку з Берестово – Соледар.

Окупанти також ведуть бої під Соледаром та Бахмутом. Їм, можливо, вдалося взяти під контроль територію Вуглегірської ТЕС. За оцінкою ISW від 25 липня, ЗСУ провели контрольований відступ з електростанції у Семигір'ї.

Російські війська, імовірно, продовжать спроби просуватися на північ від ТЕС у напрямку Бахмута.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Окупаційне керівництво оголошує прискорені терміни для захоплення української території, щоб узгодити зусилля Кремля з підготовки до анексії окупованих територій.

Російські війська захопили незначні території на північний схід від Бахмута і продовжують бої на схід і південь від Бахмута.

Сили РФ здійснили обмежену атаку на північний захід від Ізюма, ймовірно, щоб убезпечити російські тилові райони на лінії Ізюм-Слов’янськ.

Окупанти здійснили обмежені обстріли на південному заході від міста Донецьк поблизу кордону Запорізької області.

Російські війська зосередилися на обороні окупованих рубежів і провели обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.

Українські війська продовжували завдавати ударів по російських матеріально-технічних вузлах у Херсонській області.

Кремль продовжує формування регіональних добровольчих батальйонів для введення в Україну.

Витоки інформації української розвідки продовжують розкривати плани Кремля щодо анексії окупованої України шляхом фальсифікованих референдумів.

Нагадаємо, на Півдні України захисники звільнили від окупантів Лозове та Андріївку.