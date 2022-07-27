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    У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)

    У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи - У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)

    У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи

    фото з відкритих джерел

    Жителів просять залишатися в укриттях

    У Миколаєві вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

    Жителів просять залишатися в укриттях.

    Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.

    Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у п'яти областях України.

    Нагадаємо, Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи з-300.

    Нагадаємо, 26 липня вночі окупанти обстріляли Нікополь.

    У Харкові в ніч проти 26 липня знову пролунали вибухи.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)