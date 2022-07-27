У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)
У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи
Жителів просять залишатися в укриттях
У Миколаєві вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Жителів просять залишатися в укриттях.
Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.
Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у п'яти областях України.
Нагадаємо, Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи з-300.
Нагадаємо, 26 липня вночі окупанти обстріляли Нікополь.
У Харкові в ніч проти 26 липня знову пролунали вибухи.