У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)

У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи

Жителів просять залишатися в укриттях

У Миколаєві вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Жителів просять залишатися в укриттях.

Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.

Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у п'яти областях України.

Нагадаємо, Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи з-300.

Нагадаємо, 26 липня вночі окупанти обстріляли Нікополь.

У Харкові в ніч проти 26 липня знову пролунали вибухи.

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