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    Події в Україні

    Російські окупанти від початку доби двічі обстріляли українських військових

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    Бойовики провокують українських військових неприцільними обстрілами - Російські окупанти від початку доби двічі обстріляли українських військових
    Бойовики провокують українських військових неприцільними обстрілами

    Втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

    Від початку поточної доби, 18 вересня, станом на 12:00 на Донбасі зафіксовано 2 неприцільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

    На Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував українських захисників пострілами із підствольного гранатомета.

    А на Луганському напрямку збройні формування РФ випустили 6 черг з великокаліберного кулемета в районі населеного пункту Новотошківське.

    Українські воїни на ці порушення режиму припинення вогню зброю у відповідь не використовували.

    Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою.

    Як повідомлялося, 17 вересня російські бойовики один раз обстріляли українських захисників  біля населеного пункту Новогригорівка.

    Росія окупанти бойовики на Донбасі Міноборони війна військові Операція Об’єднаних сил
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