Російські окупанти від початку доби двічі обстріляли українських військових



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Бойовики провокують українських військових неприцільними обстрілами

Втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

Від початку поточної доби, 18 вересня, станом на 12:00 на Донбасі зафіксовано 2 неприцільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

На Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував українських захисників пострілами із підствольного гранатомета.

А на Луганському напрямку збройні формування РФ випустили 6 черг з великокаліберного кулемета в районі населеного пункту Новотошківське.

Українські воїни на ці порушення режиму припинення вогню зброю у відповідь не використовували.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою.

Як повідомлялося, 17 вересня російські бойовики один раз обстріляли українських захисників біля населеного пункту Новогригорівка.