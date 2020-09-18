Російські окупанти від початку доби двічі обстріляли українських військових
Втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає
Від початку поточної доби, 18 вересня, станом на 12:00 на Донбасі зафіксовано 2 неприцільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
На Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував українських захисників пострілами із підствольного гранатомета.
А на Луганському напрямку збройні формування РФ випустили 6 черг з великокаліберного кулемета в районі населеного пункту Новотошківське.
Українські воїни на ці порушення режиму припинення вогню зброю у відповідь не використовували.
Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою.
Як повідомлялося, 17 вересня російські бойовики один раз обстріляли українських захисників біля населеного пункту Новогригорівка.