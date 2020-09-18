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    За добу на Донбасі російські бойовики влаштували дві провокації

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    Ворог провокує українських захисників на вогонь&nbsp; - За добу на Донбасі російські бойовики влаштували дві провокації
    Ворог провокує українських захисників на вогонь 

    Серед українських військовослужбовців втрат і поранень немає

    Минулої доби, 17 вересня, збройними формуваннями Російської Федерації на Донбасі вкотре було порушено мирні домовленості.

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новогригорівки. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

    Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

    Від початку поточної доби, 18 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку противника. Пострілами із підствольного гранатомета ворог провокував наших військових поблизу населеного пункту Водяне.

    На усіх інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі.

    Військовослужбовці Об’єднаних сил на провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас війна військомат Операція Об’єднаних сил
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