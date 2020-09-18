Лавров звинуватив Україну в тероризмі



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Глава МЗС РФ Сергій Лавров не бачить прогресу у виконанні Мінських угод

Лавров заявив, що Україна напала на Донбас

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна займалася тероризмом на окупованій території Донбасу.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу RTVI.

За його словами, українська сторона вважає жителів непідконтрольних Києву територій «терористами».

«Хоча всі чудово пам'ятають, що в 2014 році ніхто з території Донбасу та інших частин України, що відкинули антиконституційний державний переворот, не нападав на путчистів і на ті території, які відразу виявилися під контролем політичних діячів, які вчинили переворот. Навпаки, Турчинов, Яценюк та інші напали на ці території», - сказав Лавров.

За його словами, немає жодного прикладу, який би підтверджував, що мешканці непідконтрольних Києву територій займалися терористичною діяльністю. «Якраз українська держава займалася тероризмом на їх території, зокрема, коли ліквідували Захарченка і ряд польових командирів в Донбасі», - заявив Лавров.

Як повідомлялося, Лавров також заявив, що не варто чекати прогресу у виконанні Мінських угод при нинішньому керівництві України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.