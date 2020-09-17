Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників біля Новогригорівки



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Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає

Провокаційний обстріл вівся зі стрілецької зброї

Окупанти на Донбасі від початку доби 17 вересня один раз обстріляли українських захисників біля населеного пункту Новогригорівка. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що провокаційний обстріл вівся зі стрілецької зброї.

«Неприцільні постріли не представляли загрози для українських воїнів. Наші захисники зброю у відповідь не застосовували», – йдеться в повідомленні.

У пресцентрі штабу ООС наголосили, що бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомлялося, минулої доби, 16 вересня, бойовики на Донбасі двічі за добу порушили режим припинення вогню.

Також в районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою.