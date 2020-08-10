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    Думки вголос

    Сепаратист Коваленко повернувся з окупованого Донбасу на Херсонщину і готується до виборів

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Едуард Коваленко, колишній лідер УНА-УНСО, під час провокаційної акцій нібито &laquo;на підтримку&raquo; Віктора Ющенка. Київ, 26 червня 2004 року - Сепаратист Коваленко повернувся з окупованого Донбасу на Херсонщину і готується до виборів
    Едуард Коваленко, колишній лідер УНА-УНСО, під час провокаційної акцій нібито «на підтримку» Віктора Ющенка. Київ, 26 червня 2004 року

    Участь в обміні полоненими звільняє від відповідальності за державну зраду?

    Мовою оригіналу

    Пособник оккупантов Эдуард Коваленко, который был осужден на 5 лет за антигосударственную деятельность и попытку срыва мобилизации, а в 2019 году - передан по обмену боевикам ЛДНР, спокойно вернулся в Украину и гуляет на свободе. Сейчас он находится в Херсонской области, и уже объявил о том, что собирается участвовать в будущих выборах вместе со своей партией «Спас», которая выступает за присоединение Украины к России (по факту, за ликвидацию государственности).

    Коваленко - удивительный персонаж. Это провокатор со стажем, который еще в 2004 году, будучи членом УНСО, изображал упоротого украинского нациста и маршировал с символикой СС, чтобы таким образом компрометировать Ющенко и «оранжевые» партии. После начала событий 2014 года - открыто поддерживал агрессию против Украины и боевиков ЛДНР.

    После обмена, когда Коваленко был передан в Луганск, он раздавал интервью СМИ ЛНР, в которых подтвердил, что специально занимался провокациями в Украине, изображал нациста, чтобы разжигать истерию и противостояние в обществе, стравливать людей. Боевиков ЛДНР называл «борцами за независимость» от Украины. Теперь же он вернулся в Украину и собирается войти в местную власть в области, прилегающей к оккупированному Крыму. Причем, у него даже собственная партия есть, которая в отличие от «Русского блока» и КПУ, так и не была ликвидирована.

    Какое-то безумие. Получается, что участие в обмене дает преступникам иммунитет и какую-то индульгенцию. Можно творить, что угодно, но если Россия потребует тебя освободить - то тебя выпустят и можно будет открыто заниматься антигосударственной деятельностью.

    Вообще-то обмен пленными - это фактически шантаж. Боевики берут в заложники наших граждан и соглашаются их отпустить только в обмен на своих подельников, поэтому мы вынуждены время от времени передавать в ОРДЛО террористов, убийц, предателей и прочую падаль. Но теперь выходит, что участие в обмене освобождает от ответственности за государственную измену. Если Пушилин и Пасечник включили тебя в свои списки - можно больше не сидеть в тюрьме.

    Я бы тегнул в посте СБУ, но давно уже понятно, что никакой СБУ у нас нет, а есть просто пустое место. Поэтому вместо тега будет просто пробел

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія СБУ ЛНР сепаратизм Херсонщина ОРДЛО
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