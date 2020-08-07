Лукашенко і Путін домовилися знайти винних у ситуації з «вагнерівцями»



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Напередоні Лукашенко заявив, що не видать російських бойовиків Україні поки не буде доведена їхня провина

На сайті Кремля висловлено впевненість, «що ситуація, яка виникла, буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співробітництва двох країн»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Путін у телефонній розмові домовилися «знайти винних і притягнути їх до відповідальності» в ситуації з затриманими у Мінську 33 бойовиками російської приватної військової кампанії «Вагнера». Про це повідомила пресслужба президента Білорусі.

«Однією з головних тем розмови стало затримання 33 російських громадян на території Білорусі... Президенти домовилися максимально предметно і ретельно вивчити кожен наявний факт з тим, щоб встановити істинні причини ситуації, що склалася, знайти винних і притягнути їх до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сайті Кремля висловлено впевненість, «що ситуація, яка виникла, буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співробітництва двох країн».

До слова, 6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків «Вагнера»не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

1 серпня у Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера».

До слова, Офіс генпрокурора України оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Тим часом РФ вимагає якнайшвидше звільнити заарештованих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Москва заявляє, що затримання росіян не відповідає «духу братських союзницьких відносин».

4 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на ще один загін найманців, які ховаються по білоруських лісах.