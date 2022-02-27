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    Події в Україні

    Російські військові зайшли у Куп’янськ на Харківщині

    Росіяни переміщуються містом у супроводі працівників відділу поліції - Російські військові зайшли у Куп’янськ на Харківщині
    Росіяни переміщуються містом у супроводі працівників відділу поліції
    фото: Куп’янська міська рада/Facebook

    Міський голова Геннадій Мацегора «провів перемовини з військовими»

    До Куп'янська, що у Харківській області, зайшли військові Російської Федерації. Про це 27 лютого повідомила міська рада.

    Міський голова Геннадій Мацегора «провів перемовини з військовими». Як заявили представники РФ, їх цікавить виключно громадський порядок.

    «Зараз вони переміщуються містом у супроводі працівників відділу поліції. Збройних Сил України на території нашої громади немає», – ідеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти на Харківщині здаються в полон, місцеві обіцяють їх роззброювати, годувати і надавати прихисток.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли житловий квартал у Києві.

    Також українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

    «Колона окупантів заблокована в Бучі. Метушиться по селищу. Триває бій», – ідеться у дописі.

    Українські бійці стріляють у російську техніку.

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    Теги: окупанти полон військові міст журналіст #stoprussia
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    Російські військові зайшли у Куп’янськ на Харківщині