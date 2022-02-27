Російські військові зайшли у Куп’янськ на Харківщині

Міський голова Геннадій Мацегора «провів перемовини з військовими»

До Куп'янська, що у Харківській області, зайшли військові Російської Федерації. Про це 27 лютого повідомила міська рада.

Міський голова Геннадій Мацегора «провів перемовини з військовими». Як заявили представники РФ, їх цікавить виключно громадський порядок.

«Зараз вони переміщуються містом у супроводі працівників відділу поліції. Збройних Сил України на території нашої громади немає», – ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти на Харківщині здаються в полон, місцеві обіцяють їх роззброювати, годувати і надавати прихисток.

Нагадаємо, окупанти обстріляли житловий квартал у Києві.

Також українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

«Колона окупантів заблокована в Бучі. Метушиться по селищу. Триває бій», – ідеться у дописі.

Українські бійці стріляють у російську техніку.