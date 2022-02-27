У Харкові кремлівські окупанти здаються в полон (фото, відео)

Полонених російських військових у Харкові будуть роззброювати, годувати і надавати прихисток

Поліція звертається до усіх структур влади із закликом ретельно документувати випадки здачі в полон російських військових

Російських окупант на Харківщині здаються в полон, місцеві обіцяють їх роззброювати, годувати і надавати прихисток. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Харківській області.

Як повідомляється, харківські правоохоронці фіксують непоодинокі факти здачі в полон російських солдат до державних органів і органів місцевого самоврядування. Нацполіція закликає російських солдатів скласти зброю і здатися.

В поліції підкреслюють, що українські збройні сили у Харкові працюють, поліція на місцях, державні структури виконують свої обов'язки.

«Ми єдині як ніколи. Взаємодія фантастична! І є результати», – йдеться в повідомленні ГУНП.

Поліція звертається до усіх структур влади із закликом ретельно документувати випадки здачі в полон російських військових, відбирати зброю, годувати і надавати полоненим РФ тимчасовий прихисток.

Також українські військові активно продовжують обороняти Харків. На підступах до міста було розбито колону російських окупантів «Тигр». Також знищено Камази без номерних знаків. Після атаки ЗСУ техніку окупантів було знищено. У колоні був позашляховик УАЗ Патріот без номерних знаків.

Нагадаємо, окупанти обстріляли житловий квартал у Києві.