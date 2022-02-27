Окупанти обстріляли житловий квартал у Києві (відео)

Судячи з фото, влучило не в будинок, а у двір

Судячи з фото, влучило не в будинок, а у двір

На Троєщині пролунали вибухи

У неділю, 27 лютого, снаряд російських окупантів влучив всередину житлового кварталу на Троєщині. У результаті обстрілу загорілася автівка.

Спочатку на Троєщині пролунали вибухи, після цього місцеві жителі почали публікувати фото і відео пожежі з різних ракурсів.

Повітряні сили уранці 27 лютого збили крилату ракету, випущену на Київ із території Республіки Білорусь. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, ракету випустив літак ТУ-22.

Також українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. У Бучі тривають ворожі обстріли – горить житловий 9-поверховий будинок.