Розпочато кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи під Харьковом



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За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб

На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань

За фактом падіння військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ у Харківській області розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань.

Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.

«За попередніми даними, близько 20:50 поблизу м. Чугуїв під час заходу на посадку літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги. На борту перебували, крім членів екіпажу, курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба. Станом на цю хвилину, попередньо, 25 загиблих, 2 поранених у тяжкому стані доправлено до медзакладів, пошуки інших тривають», - йдеться в повідмленні.

Раніше п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 20 осіб.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.