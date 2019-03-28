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    Події в Україні

    Розпочався ремонт дороги Харків - Лозова

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    Техніка - вже на дорозі, роботи розпочаті, - голова ХОДА - Розпочався ремонт дороги Харків - Лозова
    Техніка - вже на дорозі, роботи розпочаті, - голова ХОДА

    Фінансування на ремонт цієї дороги закладено окремим рядком в держбюджеті, - Світлична

    У Харківській області розпочався ремонт дороги Харків - Лозова. Про це заявила голова ХОДА Юлія Світлична, повідомляє прес-служба ОДА. 

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    «Розпочинаємо комплексний ремонт однієї з найгірших доріг області Харків-Мерефа-Лозова-Павлоград з одночасним будівництвом нової об'їзної дороги навколо Лозової. Техніка - вже на дорозі, роботи розпочаті», - зазначила Світлична.

    Фінансування на ремонт цієї дороги закладено окремим рядком в держбюджеті. За інформацією Служби автомобільних доріг у Харківській області, заплановані повномасштабні роботи у напрямку від Мерефи до Лозової з ремонтом чотирьох штучних споруд.

    «Протягом багатьох років люди чули лише обіцянки, а ремонту і реальних змін так і не бачили. Міняємо ці «правила». Слово тримаємо!», - підкреслила керівник області.

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