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    Дорожники ремонтують трасу Київ - Одеса з застосуванням сучасних технологій

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    Дорожники ремонтують трасу Київ - Одеса з застосуванням сучасних технологій

    Комунальники поки що ремонтують кілька кілометрів траси

    Дорожники проводять поточний дрібний ремонт траси М-05 Київ - Одеса з застосуванням сучасних технологій.

    Про це повідомили в Службі автомобільних доріг в Одеській області.

    Роботи ведуться на 398-400 км траси на правій смузі в напрямку Одеси. Дорожники застосовують в роботі сучасні технології - використовують двовісну грати, виготовлену з високомодульного скловолокна і додатково просочену бітумною емульсією.

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    Дорожники ремонтують трасу Київ - Одеса з застосуванням сучасних технологій
    Дорожники ремонтують трасу Київ - Одеса з застосуванням сучасних технологій

    Завдяки високому показнику жорсткості георешетка збільшує несучу здатність дорожнього покриття, витримує великі навантаження і при цьому практично не деформується під їх впливом.

    Джерело: Трасса Е-95

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