Дорожники ремонтують трасу Київ - Одеса з застосуванням сучасних технологій
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Комунальники поки що ремонтують кілька кілометрів траси
Дорожники проводять поточний дрібний ремонт траси М-05 Київ - Одеса з застосуванням сучасних технологій.
Про це повідомили в Службі автомобільних доріг в Одеській області.
Роботи ведуться на 398-400 км траси на правій смузі в напрямку Одеси. Дорожники застосовують в роботі сучасні технології - використовують двовісну грати, виготовлену з високомодульного скловолокна і додатково просочену бітумною емульсією.
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Джерело: Трасса Е-95