Дорожники ремонтують трасу Київ - Одеса з застосуванням сучасних технологій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комунальники поки що ремонтують кілька кілометрів траси

Дорожники проводять поточний дрібний ремонт траси М-05 Київ - Одеса з застосуванням сучасних технологій.

Про це повідомили в Службі автомобільних доріг в Одеській області.

Роботи ведуться на 398-400 км траси на правій смузі в напрямку Одеси. Дорожники застосовують в роботі сучасні технології - використовують двовісну грати, виготовлену з високомодульного скловолокна і додатково просочену бітумною емульсією.

Завдяки високому показнику жорсткості георешетка збільшує несучу здатність дорожнього покриття, витримує великі навантаження і при цьому практично не деформується під їх впливом.

Джерело: Трасса Е-95