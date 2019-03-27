Завдяки налаштуванню світлофорів на Хрещатику зменшилися затори графіка



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Затори зменшилися у напрямку від Європейської площі до Бессарабки

Координоване керування світлофорами надає чимало можливостей з регулювання інтенсивного руху транспорту

Завершено перший етап вдосконалення світлофорного регулювання у зоні Хрещатика, завдяки чому вже вдалося досягти зростання середньодобової інтенсивності руху транспорту по головній вулиці міста на 19%. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху Києва».

«Поки що це стосується напрямку від Європейської площі до Бессарабки, однак слід очікувати поліпшення ситуації і в протилежному напрямку після завершення будівельних робіт на Володимирському узвозі, що унеможливлює збільшити пропускну здатність Європейської площі», - йдеться в повідомленні.

«Координоване керування світлофорами надає нам чимало можливостей з регулювання інтенсивного руху транспорту, що має місце у центрі Києва, – зазначив директор КП «Центр організації дорожнього руху» Віктор Черній. – Наразі аналітики служби з впровадження Автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) оптимізували режими роботи світлофорів на 5 вулицях у центрі міста, що дало змогу помітно зменшити затори на Хрещатику».

Насамперед, за результатами моніторингу змін динаміки транспортних потоків протягом доби було змінено кількість добових переключень режимів світлофорного регулювання, розраховано оптимальні тривалості циклів світлофорного регулювання відносно ключових перехресть, що забезпечило мінімальну величину середньої затримки автомобілів та збільшено пропускну здатність.

Зокрема, на Хрещатику на 7 світлофорних об’єктах (с/о) запроваджено 6 часових переключень протягом доби, бульв. Тараса Шевченка (9 с/о та 6 переключень), вул. Льва Толстого (3 с/о та 4 переключення), вул. Б.Хмельницького (4с/о та 7 переключень) та вул. Прорізна (2 с/о та 4 переключення протягом доби).





«При розрахунках режимів координації роботи світлофорних об’єктів як на Хрещатику, так і на діючих маршрутах «зеленої хвилі» ми визначаємо оптимальною швидкість координації у 45-50 км/год, – зазначив Черній. – Таким чином, коли водії дотримуються дозволеного швидкісного режиму у місті, то забезпечується практично безупинний рух транспорту».

Водночас у ході роботи було виявлено 4 ділянки, де найчастіше спостерігається ускладнений рух транспорту та заторові ситуації (в певні періоди доби) з причин, які не пов’язані зі світлофорним регулюванням: