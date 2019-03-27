  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)

    • Розсилка
    Посипальними матеріалами були оброблені аварійно-небезпечні ділянки вулично-дорожньої мережі - Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)
    Посипальними матеріалами були оброблені аварійно-небезпечні ділянки вулично-дорожньої мережі
    Фото: Київавтодор

    «Київавтодор» уважно слідкує за погодними умовами

    Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» були готові до снігу в кінці березня.

    Як повідомляє прес-служба корпорації, сьогодні, 27 березня, о 04:00 спецтехніка та бригади з ручного прибирання приступили до роботи в усіх районах Києва.

    Читайте також

    «Посипальними матеріалами були оброблені аварійно-небезпечні ділянки вулично-дорожньої мережі, від снігу прибиралися тротуари, сходові марші, зупинки громадського транспорту, які обслуговуються шляхово-експлуатаційними підприємствами «Київавтодору», - поінформували автодорівці.

    Сніг у столиці припинився, проте, за прогнозами синоптиків, упродовж дня ще може нагадати про себе.

    «Київавтодор» уважно слідкує за погодними умовами і вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення належного стану столичних вулиць та доріг», - підкреслили в корпорації.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)
    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)
    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)
    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)
    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)
    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)
    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)
    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)
    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)
    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)
    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)
    Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)

    Як повідомлялося, у Києві сьогодні випав сніг. В мережі з’явилися дивовижні відео і фотознімки снігопаду.

    Зазначимо, що 27 березня сніг очікується на більшій частині території України.

    Читайте також
    Київ дороги Київавтодор снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ