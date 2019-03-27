Сніг в кінці березня вигнав дорожників на розчищення столичних вулиць (фото)



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Посипальними матеріалами були оброблені аварійно-небезпечні ділянки вулично-дорожньої мережі Фото: Київавтодор

«Київавтодор» уважно слідкує за погодними умовами

Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» були готові до снігу в кінці березня.

Як повідомляє прес-служба корпорації, сьогодні, 27 березня, о 04:00 спецтехніка та бригади з ручного прибирання приступили до роботи в усіх районах Києва.

«Посипальними матеріалами були оброблені аварійно-небезпечні ділянки вулично-дорожньої мережі, від снігу прибиралися тротуари, сходові марші, зупинки громадського транспорту, які обслуговуються шляхово-експлуатаційними підприємствами «Київавтодору», - поінформували автодорівці.

Сніг у столиці припинився, проте, за прогнозами синоптиків, упродовж дня ще може нагадати про себе.

«Київавтодор» уважно слідкує за погодними умовами і вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення належного стану столичних вулиць та доріг», - підкреслили в корпорації.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні випав сніг. В мережі з’явилися дивовижні відео і фотознімки снігопаду.

Зазначимо, що 27 березня сніг очікується на більшій частині території України.