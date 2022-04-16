Розвідка оприлюднила дані рашистів, які чинили воєнні злочини проти українців

Список особового складу станом на лютий 2022 року містить дані про 157 осіб

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 1237 центру стратегічної радіоелектронної розвідки міста Калінінград, які скоїли воєнні злочини проти народу України.

«ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 1237 центру стратегічної радіоелектронної розвідки (в/ч 25137) м. Калінінград, які скоїли воєнні злочини проти народу України. Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує», – йдеться у повідомленні.

Список особового складу станом на лютий 2022 року містить дані про 157 осіб, зокрема про командира даної військової частини – полковника Дюрягіна Сергія Васильовича.

Раніше розвідка оприлюднила імена російських спецпризначенців загону «Яструб».