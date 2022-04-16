Що робитиме Путін, коли Україна знищить всю його армію?

Путіну потрібно знайти в собі сили, щоб піти гідно

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На излете пятьдесят первого дня войны опять наступило относительное затишье. Еще ночью Путин бомбил Киев и другие украинские города, но это был скорее акт отчаяния от потери крейсера «Москва», чем продуманная военная акция.

А сегодня опять продолжилось то, что идет уже последние несколько недель: сосредоточение войск в Донбассе для некоего широко рекламируемого генерального наступления путинской армии.

Я понимаю, что с учетом всех современных средств разведки (электронной, космической и пр.) подготовку такого наступления скрыть невозможно. Но все равно, мне как-то не по себе, что вся эта подготовка осуществляется в режиме практически прямого эфира, этакого ток-шоу, когда все действия российской армии не только видны как на ладони, но еще и комментируются в режиме он-лайн всеми военными аналитиками мира.

Вряд ли эта открытость (пусть даже объективно неустранимая) увеличивает шансы путинских генералов на удачный для них исход дела.

Мы помним чем закончилось их первое наступление, которое они начали 24 февраля.

Теперь, задним числом, мы понимаем, что все их передвижения тоже были хорошо известны украинскому командованию и это обстоятельство в значительной степени и привело к тому, что это наступление, мягко говоря, не достигло успеха.

С тех пор российская армия точно не стала сильнее. Ведь лучшие ее части уже разбиты (Кантемировская, Псковская и Ульяновская дивизии и т.д.). Самая новая и исправная военная техника превращена в металлолом или уже в руках ВСУ. Все это не должно вселять оптимизма в российских полководцев.

Напротив, украинская армия, получая все больше и больше необходимого оружия от Запада, становится с каждым днем все сильнее. В этих условиях каждый день затяжки предполагаемого российского наступления играет на руку украинцам и все отчетливее ставит на повестку дня вопрос о его целесообразности вообще.

Повторюсь: я не военный специалист, но судя по тому, как воюют российские генералы, они примерно моего (то есть – никакого) уровня подготовки. И если до недавнего времени я еще стеснялся своей некомпетентности, то теперь, когда я увидел «профессионализм» путинских «маршалов победы» я уже без опаски высказываю свое мнение. Тем более, когда оно основано на анализе очевидных фактов и на простой логике.

Впрочем, нет смысла много об этом писать: остановить это наступление мы все равно не в силах. А сделать его успешным вряд ли возможно. Даже если Путин расстреляет половину своих генералов, вторая половина вряд ли будет лучше первой.

Вообще, какая-то странная надежда Путина на то, что заменив одного генерала (Рудского?) на другого (Дворникова?) он каким-то образом улучшает свои шансы, мне кажется одним из главных признаков начавшейся агонии.

Потому, что из этого его телодвижения со всей очевидностью вытекает тот факт, что вот был у него генерал Х, который был заведомо хуже генерала Y. И он почему-то поставил в начале войны плохого генерала вместо того, чтобы поставить хорошего. А потом, когда увидел, что плохой не справляется, то поставил хорошего.

А почему нельзя было сразу поставить хорошего?

Ведь свои лучшие части ты поставил в первую волну наступления. Зачем же ты свои лучшие войска отдал под командование плохому генералу, когда у тебя есть хороший?

А если оба генералы примерное одинаковое го*но, то зачем менять одного на другого? Что от этого улучшилось? Старый плохой генерал уж по крайней мере лучше нового плохого тем, что он глубже понимает обстановку, уже привык к театру военных действий, более-менее изучил противника и т.д.

Или это опять дилетантские рассуждения и я не понимаю всей глубины путинского маневра? Ок, возможно так оно и есть... Но тогда у меня другой вопрос: а откуда Путин-то решил, что он разбирается в этом лучше меня или, например, (прости Господи) Кабаевой?

Где он-то почерпнул военной мудрости?

Откуда у него уверенность в собственных стратегических талантах? Где он изучал тактику и стратегию управления войсками? На спорткафедре университета им. Жданова? Или в «лесной школе» КГБ? Вряд ли там его этому учили...

Тогда какого хе*а он вообще затеял эту войну? Ведь что получается: он в войне ни «бум-бум». Шойгу, по определению, – тоже. Герасимов – уже напланировал взятие Киева в три дня. Все кто ниже – и того хуже. Завершением всего этого парада уродов являются бравые путинские флотоводцы, угробившие флагман флота...

Не, ну честно: даже если оставаться на т.н. «патриотических» позициях, и изо всех сил желать победы Путину (чего у меня и в помине нету), то все равно вывод из нынешнего положения дел можно сделать такой же, какой сделал бы и любой жидобандеровец: в готовящемся путинском наступлении нет никакого смысла. Это просто будет очередное кровавое и масштабное смертоубийство, которое лишь утяжелит итак неподъемные грехи России...

Ну ладно: мы уже поняли, что украинцев Путину не жалко. Но своих-то солдат пожалей! Мы знаем, что ты начисто лишен эмпатии, но чувство самосохранения, судя по бункерному образу жизни, у тебя вполне на высоте! Зачем же ты хочешь уничтожить в этом наступлении свои последние более-менее боеспособные части? Чтобы вообще остаться без армии?

Вон, Арестович пугает тебя Китаем. А я думаю: зачем так сложно?

Есть и более простые угрозы: например, Кадыров. Вот остался ты без армии, а кто тебя будет защищать от его батальонов? Захоти он взять Москву, кто ему помешает? Его кореш Золотов? Ой ли? Сдается мне, что этот дундук давно уже у него в кармане. Или ты реально веришь, что Рамзан тебя вместо отца держит? Ну, не разочаровывай меня! Ну, серьезно!

Или еще Арестович тебя пугает талибами. А Грузией тебя нельзя напугать? Наверняка же и Абхазия и Южная Осетия фигурируют в ее планах. И она просто тихо ждет, когда ты отправишь свои последние БТГ в Украину... А там еще на горизонте Азербайджан с Карабахом маячат. Что, забыли про армян? Фсе? Кончился могучий Вовик, гроза СНГ?

А Лукашенко узнает, что у тебя армия кончается и вдруг опять заболеет евроцентризмом?

Скажет: требую немедленно покинуть территорию суверенной Белоруссии! И что ты ему скажешь? «Который час»?

Или взять Эрдогана (твоего друга) с его пантюркизмом. Как услышат татары с башкирами, что у тебя армия кончилась, так и заявят вдруг о своем неожиданном возникшем желании войти в состав новой федерации с Казахстаном, а из твоей федерации (а, заодно, и из под всех санкций) – выйти. И может так случиться, что русское население этих республик не станет в этот раз возражать против такого исхода дела. А Эрдоган будет делать круглые глаза и хихикать в кулак...

Не, не надо никакого наступления. Ей-ей, не надо. Только хуже будет. Впрочем, дело твое. Может и правильно. Может и надо поставить крест на твоей державе. Странно, только что это будет сделано твоими руками, правда? Вроде ты хотел как раз другого? Чтобы она сияла в веках! Чтобы еще тысячу лет стояла твоя империя на славу русским и на зависть остальным...

У нас тут тоже был один персонаж. Большой патриот. Вроде тебя. Тоже Тысячелетний Рейх строил.

Чем кончил – известно: ни персонажа, ни Рейха... Может это удел всех такого рода строителей, а?

А что делать тогда? – спросишь ты. И я тебе отвечу. Как полный дилетант в военном деле и никакой политик. Убейся о стену. Пусти себе пулю в лоб. Выпей порошок. Поведи себя, наконец, как мужчина. Уйди достойно. Не кривляйся и не суетись.

В конце концов Гитлер нашел в себе мужество принять правильное решение. Впрочем, куда тебе до него. Гитлер был солдат. Кавалер Железного Креста. А ты – тыловая крыса. А во всем остальном ты уже давно достиг его уровня зверств. А может быть даже – уже и перещеголял своего учителя и кумира...

В общем, дорогие украинцы: «еще немного, еще чуть-чуть, последний бой – он трудный самый»... Никакого наступления он не отменит. Все, что начертано в Книге Судеб – должно случиться. И мы еще увидим его болтающегося вверх ногами на бензоколонке.

Джерело: блог Альфреда Коха

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