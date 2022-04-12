Розвідка оприлюднила імена російських спецпризначенців загону «Яструб»

Російські вбивці рано чи пізно будуть покарані за усі злочини, що вони скоїли в Україні

Загін особливого призначення «Яструб» російської гвардії причетний до злочинів проти українців

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список російських військових, які чинили злочини проти українців під час повномасштабного вторгнення РФ.

У відомстві оприлюднили списки військовослужбовців загону особливого призначення Росгвардії «Яструб», що дислокується у Нижньому Новгороді.

У списку представлені імена десяти російських окупантів, їх біографічні дані та звання, а також відомості про те, чи були вони коли-небудь за кордоном.

Завантажити архів можна за посиланням.

Напередодні стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці. У розвідці нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності. Із прізвищами воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список військовослужбовців Росгвардії, які знищували мирне населення у Київській області.

Також волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Як повідомлялося, спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.