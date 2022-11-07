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Окупанти ускладнили виїзд із частини окупованих територій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти ускладнили виїзд із частини окупованих територій
Були випадки, коли люди отримували дозвіл на виїзд, приїжджали до «Василівки», а там «кадирівці» розвертали їх
фото ілюстративне

Щоб виїхати із Запоріжжя потрібно розписати у комендатурі хто ти, хто твої родичі та чим ти займався з 2014 року

Рашисти ускладнили виїзд з тимчасово окупованих територій Запорізької області на підконтрольні Україні території. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Спочатку треба прийти у комендатуру і написати заяву, в якій розписати, хто ти, хто твої родичі, чим ти займався із 2014 року. І потім хтось буде ухвалювати якесь рішення... Але подача заявки не є гарантією, що тобі дозволять виїзд. Є випадки, коли була подана заявка, отриманий дозвіл на виїзд, люди приїжджали до «Василівки» (пропускний пункт, – ред.), а там «кадирівці» розвертали їх і говорили: «Ми вас не хочемо випускати», – розповів Федоров.

Зазначається, що лише у Мелітополі черга на подачу таких спецзаявок уже до середини грудня.

«Якщо раніше через «Василівку» до Запоріжжя виїжджало приблизно тисяча людей на добу, то за останній тиждень з усіх чотирьох тимчасово окупованих областей випустили всього 980 людей», – додав міський голова.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі взялися за підготовку дітей для своєї армії. Рашисти організували навчання в школах за методичками КДБ, планують викладати «військову підготовку» та формують загони «Юнармії».

Також міський голова Мелітополя розповів, як педагоги-зрадники мучать дітей за мову.

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Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна Мелітополь

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