РФ продовжуватиме ракетний тероризм. Повітряні сили назвали об'єкти, які під загрозою
Окупанти застосують для ударів по об’єктах критичної інфраструктури ракети, які вони отримають від Ірану
Російські терористи продовжать завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури. Під загрозою не лише об’єкти енергетики, а й гідротехнічні споруди. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.
«Головна ціль Росії – це енергетика. Вони використовують спектр озброєння, який їм доступний. З’явилися безпілотники, окрім «Шахедів», які є ударними, це «Ланцети» російського виробництва з імпортними запчастинами. Їм потрібно досягнути мети, яку вони поставили. Це удари по всій критичній інфраструктурі. Це не лише енергетика, бо ворог вже завдавав ударів по гідротехнічних спорудах», – сказав Ігнат.
Ігнат зазначив, що Росія застосує для ударів по об’єктах критичної інфраструктури ракети, які вона отримає від Ірану.
«Удари будуть також крилатими ракетами. На сьогодні ми бачимо, що в акваторії Чорного моря вони повиводили кораблі, що є носіями ракет типу «Калібр». Це можна пояснювати різними факторами. Оскільки ці ракети не так просто та швидко виробити… Їм потрібен певний час, щоб накопичити ці ракети для завдання масованих ударів», – додав речник.
Раніше повідомлялося, що Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія готує повторну масовану атаку на критичну інфраструктуру України.
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