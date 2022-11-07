Окупанти збираються тікати з Херсонщини до Криму – розвідка 

Росіянам розказують байки про успіхи армії, та насправді все не так

ЗСУ на півдні постійно завдають ударів по ворогах

Російський загарбник у перехопленій українською розвідкою розмові поскаржився на постійні обстріли українських захисників та повідомив про відступ окупаційної армії з Херсонської області до Криму. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

ГУР ідентифікували особу окупанта з перехопленої розмови. Ним виявився Роман Федорінов, 2001 року народження, ймовірно, уродженець смт. Шушинське Красноярського краю РФ.

Федорінов – офіцер, який тимчасово виконує функції командира танку. З березня прикомандирований до ОМОНу. За наявною інформацією, він проходить військову службу у танковому батальйоні 205-ої окремої мотострілецький бригади.

За його словами, окупаційна армія має намір відходити з Херсонської області орієнтовно до Криму.

«А так ці чотири дні не припиняли бомбити», – поскаржився він родичам.

У свою чергу родичі повідомляють, що чули про те, що росіяни нібито розгромили українців у Херсоні.

Нагадаємо, триває 257-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.