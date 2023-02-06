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Розвідка повідомила, що Росія незабаром отримає нову партію «Шахедів»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, що Росія незабаром отримає нову партію «Шахедів»
Розвідка наголосила, що до цього росіяни завозили дрони партіями по 250-300 штук
фото з відкритих джерел

Агресор вже використав близько 660 іранських дронів

Росія отримає нову партію безпілотників Shahed від Ірану. Наразі агресор вже використав близько 660 іранських дронів проти України. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтрев'ю РБК Україна.

«Що стосується дронів, то у РФ реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів- «Шахедів». За контрактом передбачено 1 750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки – будемо уточнювати кількість дронів», – сказав Скібіцький..

Розвідка наголосила, що до цього росіяни завозили дрони партіями по 250-300 штук. У ГУР додали, що масований рій дронів необхідний для того, щоби прорвати українську систему ППО і влучити в об’єкти. Якщо запускати малу кількість – по 5-10 безпілотників – такого ефекту не буде.

Нагадаємо, США посилюють санкції проти іранського виробника «Шахедів».

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Теги: санкції війна завод Україна безпілотник росіяни

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