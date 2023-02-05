Завод з виробництва безпілотників: журналісти розкрили плани Росії та Ірану

Москва і Тегеран просуваються в реалізації планів будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників

На заводі планують виготовляти щонайменше 6 тис. безпілотників для війни в Україні

У місті Єлабуга, розташованому в Республіці Татарстан, делегації Кремля і Тегерана оглянули порожній майданчик, де планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, у рамках військового альянсу, що розвивається, іранська делегація високого рівня прилетіла в Росію на початку січня, щоб відвідати заплановане місце для будівництва заводу й обговорити деталі для запуску проєкту.

За словами американських чиновників, обидві країни прагнуть створити більш швидкий безпілотник, який може створити нові проблеми для української протиповітряної оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану «передові військові компоненти» в обмін на безпілотники.

Лідер таджицької опозиції в екзилі Мухіддін Кабірі заявив, що у Таджикистані є завод зі збирання іранських дронів-камікадзе «Шахед». Саме з звідти Росія може отримувати безпілотники, якими нині атакує Україну.

До відома, глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував президенту Володимиру Зеленському вирішити, чи розривати дипломатичні відносини з Іраном.